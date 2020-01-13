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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Hayat Kimya Mersin yeni tesis yatırımıTarih : 14 OcakYer : Henüz belli değilSaat : 09.30-11.30McKinsey&Company-"Future of Work" basın davetiTarih : 14 OcakYer : Assembly Building The Hall / Ferko SignatureSaat : 09.30-12.

13.01.2020 09:00 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:00
İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Hayat Kimya yeni tesis yatırımı

Tarih : 14 Ocak

Yer   : Henüz belli değilSaat  : 09.30-11.30

McKinsey&Company-"Future of Work" basın davetiTarih : 14 OcakYer   : Assembly Building The Hall/ Ferko SignatureSaat  : 09.30-12.00

İTÜ Çekirdek InsurTech ProgramıTarih : 15 OcakYer   : Teknokent ARI 3 BinasıSaat  : 09.30-11.30

HORECA BuluşmasıTarih : 15-18 OcakYer   : Antalya

Türkiye sanayisinde ilk 5G uygulaması basın toplantısıTarih : 16 OcakYer   : Schunk Türkiye Ofisi, KartalSaat  : 09.00- 11.15

ÇÇSİB Basın ToplantısıTarih : 16 OcakYer   : Wyndham Grand LeventSaat  : 10.00-11.30

Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları FuarıTarih : 17-19 OcakYer   : İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

ACE of  M.I.C.E. Exhibition by Turkish AirlinesTarih : 22-23 OcakYer   : İstanbul Kongre Merkezi, Üsküdar salonu

Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısıTarih : 6 ŞubatYer   : Henüz belli değil

Saat  : 10.00-11.30


Kaynak: DHA
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