İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Trendleri 2019 Yılı RaporuTarih: 03 Ocak CumaYer: Wyndham Grand İstanbul LeventSaat: 10: 00 – 11: 30MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar ToplantısıTarih: 03 Ocak CumaYer: MÜSİAD Genel MerkezSaat: 11: 45 - 12: 30"İnsan Zekası-Yapay Zeka-Sağlık Zekası"Tarih: 4...
KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Trendleri 2019 Yılı Raporu
Tarih: 03 Ocak CumaYer: Wyndham Grand İstanbul LeventSaat: 10: 00 – 11: 30
MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar ToplantısıTarih: 03 Ocak CumaYer: MÜSİAD Genel MerkezSaat: 11: 45 - 12: 30
"İnsan Zekası-Yapay Zeka-Sağlık Zekası"Tarih: 4 Ocak CumartesiYer : İstinye Üniversitesi Topkapı kampusuSaat: 09: 30 - 13: 30
TTYD-Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporu Basın ToplantısıTarih : 6 OcakYer : Conrad İstanbul Bosphorus/ BeşiktaşSaat : 10: 00 - 12: 30
YKKD Sertifika Programı 4.Dönem Lansman GecesiTarih : 6 OcakYer : Esma Sultan YalısıSaat : 19: 00-22: 00
Roche- Hemofili Hastalığının Toplumsal YüküTarih : 7 OcakYer : Levent Grand Wyndham HotelSaat : 09.30-11.30
TÜROB "Yeni yıla Merhaba Buluşması"Tarih : 8 OcakYer : Madame Tussauds İstanbulSaat : 19.00
Aroma Sa-de yeni ürün tanıtımıTarih : 9 OcakYer : Grand Hyatt Istanbul, Dining SalonSaat : 09.30-11.30
Hayat Kimya Mersin Yeni Tesis YatırımıTarih : 14 OcakSaat : 09.30-11.30
McKinsey&Company-"Future of Work" basın davetiTarih : 14 OcakYer : Assembly Building The Hall/ Ferko SignatureSaat : 09.30-12.00
Makine İhracatçıları Birliği basın toplantısıTarih : 15 Ocak ÇarşambaSaat : 10.00 -11.30
HORECA BuluşmasıTarih : 15-18 OcakYer : Antalya
Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları FuarıTarih : 17-19 Ocak
Yer : İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı