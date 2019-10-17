İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Türkiye'nin Kuşak ve Yol İnsiyatifindeki Konumu Tarih : 17 EkimYer : The Marmara Otel, TaksimSaat : 10.0017.

17.10.2019 09:05
İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Türkiye'nin Kuşak ve Yol İnsiyatifindeki Konumu

 Tarih : 17 Ekim

Yer   : The Marmara Otel, TaksimSaat  : 10.0017. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri KongresiTarih : 17-18 EkimYer   : Mövenpick Hotel İstanbulTEMA Sıfır Atık Eğitim Projesi Basın ToplantısıTarih : 18 EkimYer   : Çırağın Oteli- Enderun SalonuSaat  : 11.00TBF ve ING TürkiyeTarih : 18 EkimYer   : Shangri-La BosphorusSaat  : 11.00İstanbul Avrasya Blockchain ZirvesiTarih : 18-19 EkimSaat  : 09.00Birleşik Krallık'ta Eğitim GünleriTarih : 19-20 EkimYer   : Fairmont Quasar İstanbul ve Ankara HiltonSASaat  : 11.00-18.00Sonbahar Temalı Çerçeve AtölyesiTarih : 19-20 EkimYer   : Trumpland Wii SahnesiSaat  : 14.00-16.00Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz EtkinliğiTarih : 21 EkimYer   : Soho House IstanbulSaat  : 19.00INFLOW Global Summit and Awards'19Tarih : 22 EkimYer   : Four Seasons Hotel, İstanbulSaat  : 08.30-20.30Elite World Sapanca AçılışıTarih : 22 EkimYer   : SapancaSaat  : 08.30Solar İstanbul 2020Tarih : 22 EkimYer   : Radisson Blu Bosphorus,OrtaköySaat  : 09.30Blockchain Türkiye Platformu 1. Yıl Dönümü EtkinliğiTarih : 24 EkimYer   : E-Spor Arena, MaslakSaat  : 09.002. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği KongresiTarih : 24-25 EkimYer   : İzmirEndüstriyel Kaplama Teknolojileri FuarıTarih : 7-9 KasımYer   : İstanbul Fuar MerkeziSaat  : 10.00-18.00Big Bang Start-up ChallengeTarih : 28 KasımYer   : Uniq İstanbulSaat  : 13.00-18.00Connect for Creativity-Yaratıcı KatalizörTarih : 5-6 AralıkMarka KonferansıTarih : 18-19 AralıkYer   : Çırağan Sarayı

 


Kaynak: DHA
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