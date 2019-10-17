İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
Türkiye'nin Kuşak ve Yol İnsiyatifindeki Konumu Tarih : 17 EkimYer : The Marmara Otel, TaksimSaat : 10.0017.
17.10.2019 09:05
Türkiye'nin Kuşak ve Yol İnsiyatifindeki Konumu
Tarih : 17 EkimYer : The Marmara Otel, TaksimSaat : 10.0017. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri KongresiTarih : 17-18 EkimYer : Mövenpick Hotel İstanbulTEMA Sıfır Atık Eğitim Projesi Basın ToplantısıTarih : 18 EkimYer : Çırağın Oteli- Enderun SalonuSaat : 11.00TBF ve ING TürkiyeTarih : 18 EkimYer : Shangri-La BosphorusSaat : 11.00İstanbul Avrasya Blockchain ZirvesiTarih : 18-19 EkimSaat : 09.00Birleşik Krallık'ta Eğitim GünleriTarih : 19-20 EkimYer : Fairmont Quasar İstanbul ve Ankara HiltonSASaat : 11.00-18.00Sonbahar Temalı Çerçeve AtölyesiTarih : 19-20 EkimYer : Trumpland Wii SahnesiSaat : 14.00-16.00Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz EtkinliğiTarih : 21 EkimYer : Soho House IstanbulSaat : 19.00INFLOW Global Summit and Awards'19Tarih : 22 EkimYer : Four Seasons Hotel, İstanbulSaat : 08.30-20.30Elite World Sapanca AçılışıTarih : 22 EkimYer : SapancaSaat : 08.30Solar İstanbul 2020Tarih : 22 EkimYer : Radisson Blu Bosphorus,OrtaköySaat : 09.30Blockchain Türkiye Platformu 1. Yıl Dönümü EtkinliğiTarih : 24 EkimYer : E-Spor Arena, MaslakSaat : 09.002. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği KongresiTarih : 24-25 EkimYer : İzmirEndüstriyel Kaplama Teknolojileri FuarıTarih : 7-9 KasımYer : İstanbul Fuar MerkeziSaat : 10.00-18.00Big Bang Start-up ChallengeTarih : 28 KasımYer : Uniq İstanbulSaat : 13.00-18.00Connect for Creativity-Yaratıcı KatalizörTarih : 5-6 AralıkMarka KonferansıTarih : 18-19 AralıkYer : Çırağan Sarayı
Kaynak: DHA