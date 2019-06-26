İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
İstanbul Kids Fashion FuarıYer: İstanbul Fuar Merkezi/YeşilköyTarih: 26 HaziranSaat: 10: 00İstanbul Sanayi Odası (İSO)Yer: İSO Odakule, Fazıl Zobu Meclis Toplantı SalonuTarih: 26 HaziranSaat: 15: 00SOSİAD - Dünya soğutma günüYer: Point Hotel TaksimTarih: 26 HaziranSaat: 16: 00Damat & Tween...
İstanbul Kids Fashion Fuarı
Yer: İstanbul Fuar Merkezi/Yeşilköy
Tarih: 26 Haziran
Saat: 10: 00
İstanbul Sanayi Odası (İSO)
Yer: İSO Odakule, Fazıl Zobu Meclis Toplantı Salonu
Tarih: 26 Haziran
Saat: 15: 00
SOSİAD - Dünya soğutma günü
Yer: Point Hotel Taksim
Tarih: 26 Haziran
Saat: 16: 00
Damat & Tween ve D's
Yer: Tekfen Tower, 8.kat/Levent
Tarih: 26 Haziran
Saat: 17.30
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği
Yer: İstanbul Sanayi Odası (İSO), Odakule Meclis Toplantı Salonu
Tarih: 27 Haziran
Saat: 9: 00
Ekonomi Gazetecleri Derneği
Yer: IMEAK DTO İskelesi – Kabataş (Etkinlik Gezi Teknesi'nde gerçekleştirilecektir)
Tarih: 3 Temmuz
Saat: 18.30
Yemeksepeti
Yer: Yemeksepeti Park/Şişli
Tarih: 9 Temmuz
Saat: 16: 00
Kaynak: DHA
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