İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

TEMA Vakfı-Doğuş Çay "Her Dem Toprak İçin Projesi" Basın ToplantısıYer: TEMA VakfıTarih: 9 OcakSaat: 09: 30MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı Yer: Grand Ankara Otel Tarih: 9 OcakSaat: 11: 00"Ekonomik Büyüme Mutluluk Getiriyor mu?

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

TEMA Vakfı-Doğuş Çay "Her Dem Toprak İçin Projesi" Basın Toplantısı

Yer: TEMA Vakfı

Tarih: 9 Ocak

Saat: 09: 30

MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı 

Yer: Grand Ankara Otel 

Tarih: 9 Ocak

Saat: 11: 00

"Ekonomik Büyüme Mutluluk Getiriyor mu? Mutlu Olmanın Ekonomisi" Toplantısı

Yer: Sabancı Üniversitesi Minerva Palas

Tarih: 9 Ocak 

Saat: 18: 00

TÜSİAD "Kurumlarda Girişimcilik ile Değer Yaratmak - Kurumların Girişimcilik Dönüşümü" Rehberi Tanıtımı

Yer: ING Genel Müdürlük

Tarih: 10 Ocak

Saat: 09: 30

EAF "2019 Yılında Türkiye Ekonomisi" Konferansı

Yer: InterContinental Otel 

Tarih: 11 Ocak

Saat: 09: 00

TÜRSAB Turizmde Fark Yaratanlar Ödülü Basın Toplantısı

Yer: Grand Hyatt İstanbul

Tarih: 11 Ocak

Saat: 10: 00

Yerelde Sosyal Politikalar Konferansı

Yer: Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 11 Ocak

Saat: 10: 00

Nonstop Zula Espor Merkezi Açılışı

Yer: Nonstop Zula Espor Merkezi, Demirören AVM

Tarih: 11 Ocak

Saat: 10: 00

Türk Eczacıları Birliği Toplantısı

Yer: Point Otel

Tarih: 11 Ocak

Saat: 10: 00

Türkiye'de Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı 2018 Değerlendirme Buluşması

Yer: İstanbul bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü

Tarih: 12 Ocak

Saat: 09: 00

2019 Beklentileri ve Riskten Korunma Yöntemleri Semineri 

Yer: Borsa İstanbul Konferans Salonu

Tarih: 12 Ocak

Saat: 11: 00

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı

Yer: Divan Otel Elmadağ

Tarih: 14 Ocak

Saat: 10: 00

Gedik Yatırım 2019 Strateji Raporu Açıklaması

Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent

Tarih: 15 Ocak

Saat: 09: 30

Deloitte Teknoloji Fast 50 Ödül Töreni

Yer: Kolektif House

Tarih: 16 Ocak

Saat: 18: 30

Sabancı Vakfı 3. Kısa Film Yarışması Ödül Töreni

Yer: Sabancı Center Hacı Ömer Konferans Salonu

Tarih: 16 Ocak

Saat: 19: 00

Makine İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı

Yer: Divan Otel

Tarih: 17 OCak

Saat: 09: 30

İlaç Sektörü İş Birliği Programı Başlangıç Panelleri

Yer: Hilton Otel Bosphorus

Tarih: 17 Ocak

Saat: 12: 30

Kırtasiye-Ofis Fuarı 

Yer: TÜYAP Kongre Merkezi

Tarih: 20-24 Şubat

Saat: 10: 00

Kaynak: DHA
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