İş İnsanlarına Devlet Destekleri Anlatıldı

Siirt'te iş insanlarına devlet destekleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odasının konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ömer Aslan, iş gücü piyasasına ara eleman sağlamak için açılan mesleki eğitim kurslarına yönelik çalışmaları anlattı.

Yatırımcıların karşılaştığı sorunların başında kalifiye eleman sıkıntısının geldiğini dile getiren Aslan, "Kurum olarak geçen yıl il genelinde düzenlediğimiz 30 mesleki eğitim kurslarından 2 bin 4 kişi yararlandı. Mesleki kurslarla yatırımcı kuruluşlara kalifiye eleman yetiştirdik. 2019'da Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları, katma değer vergilerinde uygulanan indirimler, personel ve teçhizat alımında yatırımcıların ne tür destekler alabileceğini anlattık." dedi.



Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Abdulcelil İlbaş da işletmelerin çalıştırdığı işçiye göre destek alacağını, daha fazla istihdam sağlayanların, daha fazla sigorta indiriminden yararlanacağını vurguladı.

Kaynak: AA