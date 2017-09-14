İş Dünyası Temsilcilerinden Btso'ya Destek Ziyareti

Bursa iş dünyası temsilcileri, yaklaşan seçim dönemi öncesinde "ortak aklın gücüyle geleceğin kenti Bursa" vizyonu doğrultusunda çalışmalarını yürüten Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'a destek ziyaretinde bulundu.



Odadan yapılan açıklamaya göre, Burkay, yönetim kurulu üyeleriyle Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Gürses, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Başkanı Ersan Özsoy, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Bursa Şubesi Başkanı Osman Arslan, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı İbrahim Öztürk ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Halil Atalay'ı misafir etti.



Burkay, ziyarette yaptığı konuşmada, "Bursa Büyürse Türkiye Büyür" inancıyla Bursa'nın sanayi ve ticaretteki dönüşümüne liderlik ettiklerini belirtti.



Türkiye ekonomisinin lokomotifi Bursa'yı birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe taşıyacak adımlar attıklarını bildiren Burkay, şunları kaydetti:



"Bursa, bu başarılara ortak aklın gücüyle ulaştı. Kentimiz yeni hedeflerine de bu örnek birliktelik sayesinde ulaşacaktır. Bursa için hayata geçirdiğimiz projelere destek veren tüm iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Zaferin cephanesi üretimdir. Bu anlayışla kentimiz ve ülkemiz için üretmeye, istihdam kazandırmaya ve yeni markalar oluşturmaya devam edeceğiz. Ülkemiz, gelecek hedeflerine Bursa gibi şehirlerin yüksek performansıyla ulaşacaktır. Eşi bulunmaz bir sinerjiyle ülkesi ve kenti için çalışan, ortak bir vizyonla aynı hedefler doğrultusunda ter döken ve mesai harcayan tüm iş dünyası temsilcilerimizi yürekten kutluyorum."



"BTSO, Türkiye'ye rol model oldu"



Özsoy, 128 yıllık geçmişe sahip BTSO'nun Türkiye'nin en önemli ticaret ve sanayi odalarından birisi olduğunu belirterek, DOSAB'lı sanayicilere katkılarından dolayı BTSO'ya teşekkür etti.



Gürses, 4 yıl boyunca BTSO'nun Türkiye'ye rol model çalışmalara imza attığını vurgulayarak, "Başkan Burkay ve yönetim kurulunun performansı, takdire şayan. Ekim ayı içerisinde planlanan seçimde, başkanımızı ve ekibini bir kez daha aday olarak görmeyi arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.



Bursa bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün son 4 yılda en verimli dönemini yaşadığına dikkati çeken Atalay da şunları kaydetti:



"BTSO, hayata geçirdiği projelerle Türkiye'ye rol model oldu. Sektörümüz başta Junioshow, Ur-Ge ve kümelenme projeleriyle üretim ve ihracatta gücüne güç kattı. BTSO ile omuz omuza kentimizin ekonomisini ve sektörümüzün potansiyelini güçlendiriyoruz. Firmalarımız, BTSO'nun çalışmalarıyla daha iyi noktaya geldi. Sektörümüze ve iş dünyamıza kattığı vizyon için başkanımıza sektörümüz adına şükranlarımı sunuyorum. Aynı zamanda sektör olarak kazanmış olduğumuz bu vizyonun artarak devam etmesi adına başkanımız ve ekibinin her zaman yanında olduğumuzu da belirtmek isterim."