İş Dünyası 'Nefes' Aldı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2 Nisan tarihinde başlattıkları 'Nefes' kredisine başvuran bin 200 firmanın 220 milyon liralık destekten faydalandığını söyledi.

BTSO, uygun faiz ve ödeme koşulları ile üyelerine sunduğu finansman desteğine bir yenisini daha ekledi. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, TOBB öncülüğünde KOBİ'ler için başlatılan aylık yüzde 0.99'luk faiz oranı, ilk 6 ay ana para geri ödemesiz 18 ay vadelerle sunulan krediden, bin 200 Bursalı firmanın faydalandığını dile getirdi.

"BTSO olarak 'KOBİ'ler için Nefes kredisine ülkemizde en fazla katkı sağlayan odalardan biri olduk" diyen Başkan Burkay, Bursa iş dünyası temsilcilerinin Nefes kredisi ile 220 milyon liralık kaynaktan faydalandığını dile getirdi. Başkan Burkay, "Nefes kredisi ekonomimizin can damarı olan KOBİ'lerimizin ticaret hayatına önemli bir destek sundu. İş dünyamızın yüksek ilgisi de ne kadar doğru bir adım attığımızı gösteriyor"

Nakit akışının çok önemli olduğu bir dönemden geçtiklerini kaydeden Burkay, "Bu dönemde özellikle KOBİ vasfındaki firmalarımızın güçlü desteğe ihtiyacı var. KOBİ'lerimizin en önemli meselesi olan teminatlandırma konusuna çözüm üretiyoruz. Finansman talebindeki küçük ve orta ölçekli üyelerimiz, Nefes Kredisi ile kolay ve hızlı bir şekilde bu kaynağa ulaştı. Oda olarak her zaman üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

KOBİ'ler için aylık yüzde 0,99 faiz oranı ile 200 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunan Nefes kredisi ilk 6 ay geri ödemesiz olarak 18 ay vade imkanı sunuyor. Krediden faydalanmak isteyen firmalar Ziraat Bankası, Vakıfbank, bu bankaların katılım bankaları ile Halkbank ve Denizbank aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebiliyor. - BURSA