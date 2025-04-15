İş Bankası çöktü mü? 15 Nisan İş Bankası neden çöktü, ne oldu?

İş Bankası çöktü mü sorusu, gün içerisinde binlerce kişi tarafından sorgulanırken, kullanıcılar yaşadıkları sorunları sosyal medya üzerinden paylaşarak gündem oluşturdu. İşlem yapamayan müşteriler, hesap hareketlerini göremediklerini, para transferi yapamadıklarını ve sistemin sürekli hata verdiğini bildirdiler. Peki, 15 Nisan İş Bankası neden çöktü, ne oldu?

İŞ BANKASI ÇÖKTÜ MÜ?

15 Nisan 2025 tarihinde Türkiye İş Bankası'nın dijital hizmetlerinde bazı kullanıcılar erişim sorunları yaşadı. Özellikle İşCep mobil uygulaması ve internet şubesi üzerinden işlem yapmak isteyen müşteriler, sistemsel hatalarla karşılaştıklarını belirttiler. Kullanıcılar, "İşleminizin sonucu gösterilemedi" gibi hata mesajları aldıklarını ve hesap hareketlerine ulaşmakta zorluk çektiklerini ifade ettiler.

İŞ BANKASI NEDEN ÇÖKTÜ?

Kullanıcı raporları Türkiye İş Bankası şirketinde olası problemler var olduğuna işaret ediyor.