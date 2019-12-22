İrina Morozyuk'tan bikinili paylaşım! Beğeni yağmuruna tutuldu
Çaykur Rizespor'da forma giyen Mıkola Morozyuk'un eşi İrina Morozyuk, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla yine dikkat çekti. Bikinili fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Ukraynalı güzelin paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Rize'nin yengesi Irina Morozyuk, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraf ile yine dikkatleri üzerinde topladı.
BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI
Instagram hesabında 40 bini aşkın takipçisi bulunan Irina Morozyuk, bikinili pozunu paylaştı. Sosyal medyayı çok iyi kullanan Irina'nın bu fotoğrafı çok kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.
ÇIPLAK POZUYLA GÜNDEM OLMUŞTU
Ukraynalı güzel İrina Morozyuk, geçtiğimiz günlerde havuz kenarında çekilen çıplak pozunu Insragram hesabından paylaşmıştı. İrina'nın paylaşımı 5 binin üzerinde beğeni ve yorum almıştı.
Haber Videosu: İrina Morozyuk'tan bikinili paylaşım! Beğeni yağmuruna tutuldu
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