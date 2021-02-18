İrfan Can Kahveci, Trabzonspor maçında kadroda olacak
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İrfan Can Kahveci, Trabzonspor maçında kadroda olacak

18.02.2021 09:23 | Son Güncelleme: 18.02.2021 09:37

Ocak ayında Başakşehir'den transfer edilen İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle henüz Çubuklu formayı giyemedi. Milli futbolcunun Trabzonspor'la 28 Şubat'ta oynanacak maçta kadroda olması bekleniyor.

Başakşehir'den transfer edilen İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle henüz Fenerbahçe formasını terletemedi.

Bireysel çalışmalara başlayan milli yıldız, sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor. Rehabilitasyon süreci olumlu devam eden İrfan'ın 21 Şubat'taki Göztepe karşılaşmasında kadroda olması beklenmiyor.

HAZIR HALE GETİRECEKLER

Fenerbahçe teknik heyeti ve sağlık ekibi, 28 Şubat'ta Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak maça kadar milli futbolcuyu hazır hale getirecek.

Yıldız futbolcu, takımla idmanlara başladıktan sonra bireysel çalışmalarla eksiklerini giderecek.

(Fanatik)

İrfan Can Kahveci, Trabzonspor maçında kadroda olacak
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