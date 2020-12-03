İrfan Can Kahveci, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi
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İrfan Can Kahveci, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

03.12.2020 17:27 | Son Güncelleme: 03.12.2020 17:33
İrfan Can Kahveci, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

Medipol Başakşehir'de forma giyen İrfan Can Kahveci, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

Medipol Başakşehir'de forma giyen İrfan Can Kahveci, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde beşinci haftanın en iyi oyuncularını açıkladı.

Medipol Başakşehir'in Leipzig'e 4-3 mağlup olduğu maçta "hat-trick" yapan İrfan Can Kahveci'nin de yer aldığı kadro şu şekilde:

Kaleci: Anatolii Trubin (Shakhtar Donetsk)

Defans: ?Alexander Scholz (Midtjylland), Cristian Romero (Atalanta), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Orta saha: Federico Chiesa (Juventus), Charles de Ketelaere (Club Brugge), Noa Lang (Club Brugge), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Dimitri Payet (Olympique Marsilya)

Forvet: Neymar (PSG), Olivier Giroud (Chelsea)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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