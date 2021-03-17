İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz yıl nişanlandığı Gözde Doyran ile evlendi
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İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz yıl nişanlandığı Gözde Doyran ile evlendi

17.03.2021 19:55 | Son Güncelleme: 17.03.2021 20:25

Fenerbahçe'nin devre arasında Başakşehir'den kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz yıl nişanlandığı Gözde Doyran ile evlendi. Çiftin nikah töreninde şahitliklerini Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ ve iş insanı Ethem Sancak yaptı.

Gerçekleştirilen törene İrfan Can Kahveci'nin eski takımı Başakşehir'den Başkan Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu da katıldı.

MUTLU GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADILAR

İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen nikah töreninde çiftin şahitliklerini Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ ve iş insanı Ethem Sancak yaptı. Çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra nikah törenine; Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki, teknik direktör Erol Bulut, teknik ve idari kadro ile futbolcular katıldı.

İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz yıl nişanlandığı Gözde Doyran ile evlendi

FENERBAHÇE'YE İMZASINDA DA YANINDAYDI

Gözde Doyran, başarılı futbolcunun ara transfer döneminde de Fenerbahçe'ye imza attığı sırada yanında yer almıştı. Doyran, FB TV mikrofonuna ''Çok mutluyum, İrfan ile gurur duyuyorum'' şeklinde konuşmuştu.

İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz yıl nişanlandığı Gözde Doyran ile evlendi
İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz yıl nişanlandığı Gözde Doyran ile evlendi
Haber Yorumları (4)
GALATASARAY: Mutluluklar kardeş. . .
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ÇALGICI: İrfan Can bir devlet memuru olsaydı, bu kız dönüp yüzüne bile bakmazdı.
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RÜKNETTİN DEDE: Mutluluğunuz daim olsun iki yastıkta bir ömür sürün yeğenlerim Darısı başıma amin
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