İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz yıl nişanlandığı Gözde Doyran ile evlendi

Fenerbahçe'nin devre arasında Başakşehir'den kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz yıl nişanlandığı Gözde Doyran ile evlendi. Çiftin nikah töreninde şahitliklerini Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ ve iş insanı Ethem Sancak yaptı.

Gerçekleştirilen törene İrfan Can Kahveci'nin eski takımı Başakşehir'den Başkan Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu da katıldı.

MUTLU GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADILAR

İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen nikah töreninde çiftin şahitliklerini Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ ve iş insanı Ethem Sancak yaptı. Çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra nikah törenine; Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki, teknik direktör Erol Bulut, teknik ve idari kadro ile futbolcular katıldı.

FENERBAHÇE'YE İMZASINDA DA YANINDAYDI

Gözde Doyran, başarılı futbolcunun ara transfer döneminde de Fenerbahçe'ye imza attığı sırada yanında yer almıştı. Doyran, FB TV mikrofonuna ''Çok mutluyum, İrfan ile gurur duyuyorum'' şeklinde konuşmuştu.