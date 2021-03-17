İrfan Can Kahveci'den ömürlük imza
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İrfan Can Kahveci'den ömürlük imza

17.03.2021 19:22 | Son Güncelleme: 17.03.2021 19:27
İrfan Can Kahveci'den ömürlük imza

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, Gözde Doyran ile dünya evine girdi.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, Gözde Doyran ile dünya evine girdi.

İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen nikah töreninde çiftin şahitliklerini Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ ve iş insanı Ethem Sancak yaptı. Çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra nikah törenine; Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki, teknik direktör Erol Bulut, teknik ve idari kadro ile futbolcular katıldı.


İrfan Can Kahveci'den ömürlük imza
İrfan Can Kahveci'den ömürlük imza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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