İrfan Can Kahveci'den, G.Saray'a transferi hakkında ilk açıklama geldi

Medipol Başakşehir'in milli yıldızı İrfan Can Kahveci, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kendisi transfer etmek istediğinin hatırlatılması üzerine, "Şimdi konuşmak doğru olmaz. Fatih Terim Hoca'mız çok değerli birisi" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in transferini istediğini açıkladığı İrfan Can Kahveci'den konuyla ilgili cevap geldi.

Beyaz TV'de "Fatih Hoca istediğini açıkladı, Galatasaray'a gidecek misin?" sorusunu yanıtlayan İrfan Can, "Şimdi konuşmak doğru olmaz. Fatih hoca çok değerli bir hocamız" cevabını verdi.

MENAJERİ AÇIK KAPI BIRAKMIŞTI

Milli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak, transferle ilgili açık kapı bırakarak "Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci'ye olan ilgisini Fatih Terim de açıkladı fakat oyuncu Başakşehir'in mukaveleli futbolcusu. Galatasaray, ne zaman Başakşehir ile anlaşır ondan sonra biz devreye gireriz. Galatasaray ile Başakşehir arasındaki görüşmeler transferde belirleyici olacak" demişti.

"PAMDEMİ OLMASAYDI AVRUPA'DA FORMA GİYERDİ"

Pandemi döneminin İrfan Can'ın transferinde sorunlar yarattığını söyleyeyerek, "Pandemi dönemi nedeniyle Avrupa takımları transferde geçtiğimiz senelerde olduğu gibi hızlı hareket etmiyor. İrfan Can Kahveci'nin Şampiyonlar Ligi performansından sonra izleyenler, takip edenler var fakat bugün Real Madrid bile transfer yapmıyor. Futbolda düşen gelirler nedeniyle takımlar kiralık oyuncuları araştırıyor, pandemi dönemi olmasaydı İrfan Can Avrupa'da forma giyebilirdi" ifadelerini kullanmıştı.