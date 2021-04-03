İrfan Can'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı: Geri döndük
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İrfan Can'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı: Geri döndük

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İrfan Can'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı: Geri döndük

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, milli arada koronavirüse yakalanmıştı. Hastalık sürecini atlatan yıldız futbolcu sarı-lacivertlilerin bugün yaptığı antrenmana katıldı. 25 yaşındaki futbolcunun antrenmandaki görüntüsünü "Geri döndük!" notuyla sosyal medyadan paylaşması taraftarlar tarafından on binlerce beğeni aldı.

Süper Lig'de 32. haftada Denizlispor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Milli Takım kampında koronavirüs testi pozitif çıkan İrfan Can Kahveci'den sarı-lacivertlilere iyi haber geldi.

"GERİ DÖNDÜK"

25 yaşındaki futbolcu milli arada testi pozitif çıkınca karantinaya girmişti. İrfan Can Kahveci bugün takımıyla idmanlara çıktı ve sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yıldız orta saha paylaşımında, "Geri döndük!" ifadelerine yer verdi.

İrfan Can'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı: Geri döndük

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