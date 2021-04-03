İrfan Can'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı: Geri döndük

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, milli arada koronavirüse yakalanmıştı. Hastalık sürecini atlatan yıldız futbolcu sarı-lacivertlilerin bugün yaptığı antrenmana katıldı. 25 yaşındaki futbolcunun antrenmandaki görüntüsünü "Geri döndük!" notuyla sosyal medyadan paylaşması taraftarlar tarafından on binlerce beğeni aldı.