İrfan Can'ın menajeri, Galatasaray'ın isteğini doğruladı: Kulüplerin görüşmesi belirleyici olacak
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İrfan Can'ın menajeri, Galatasaray'ın isteğini doğruladı: Kulüplerin görüşmesi belirleyici olacak

10.01.2021 13:33 | Son Güncelleme: 10.01.2021 14:10

Medipol Başakşehir forması giyen ve Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin menajeri Batur Altıparmak'tan çarpıcı bir açıklama geldi. Sarı-kırmızılı takımın İrfan Can'ı istediğini doğrulayan Altıparmak, kulüplerin anlaşması halinde İrfan Can'ın görüşme yapacağını belirtti.

Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklama sonrası yönetimin İrfan Can transferi için girişimlerini hızlandırması beklenirken, 25 yaşındaki futbolcunun menajerinden çarpıcı açıklamalar geldi.

Sabah Gazetesi'ne konuşan milli oyuncunun menajeri Batur Altıparmak, Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci'yi istediğini doğruladı.

"BAŞAKŞEHİR'LE ANLAŞTIKTAN SONRA BİZ DEVREYE GİRERİZ"

"Evet Taylan ve Oğulcan ile yakın arkadaşlar ama sadece arkadaşlıklarla transferler bitmiyor. O yüzden sosyal medyaya göre hareket etmiyoruz" diyen Batur Altıparmak, "Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci'ye olan ilgisini bu akşam Fatih Terim de açıkladı fakat oyuncu Başakşehir'in mukaveleli futbolcusu. Galatasaray, ne zaman Başakşehir ile anlaşır ondan sonra biz devreye gireriz. Galatasaray ile Başakşehir arasındaki görüşmeler transferde belirleyici olacak" dedi.

"PANDEMİ OLMASAYDI İRFAN CAN AVRUPA'YA GİDERDİ"

İrfan Can Kahveci'yi Avrupa kulüplerinin de takip ettiğini belirten Altıparmak, "Pandemi dönemi nedeniyle Avrupa takımları transferde geçtiğimiz senelerde olduğu gibi hızlı hareket etmiyor. İrfan Can Kahveci'nin Şampiyonlar Ligi performansından sonra izleyenler, takip edenler var fakat bugün Real Madrid bile transfer yapmıyor. Futbolda düşen gelirler nedeniyle takımlar kiralık oyuncuları araştırıyor, pandemi dönemi olmasaydı İrfan Can Avrupa'da forma giyebilirdi" şeklinde konuştu.

"SOSYAL MEDYAYA GÖRE HAREKET ETMİYORUZ"

Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı'nın maç içerisindeki kahve sevinciyle ilgili de konuşan başarılı menajer, "Sosyal medyada Oğulcan Çağlayan ile Taylan Antalyalı'nın paylaştığı fotoğrafları ben de gördüm fakat biz sosyal medyaya göre hareket etmiyoruz. Taylan ve Oğulcan yakın arkadaşları kendi aralarında böyle bir düşünceleri olabilir, kahve paylaşımları yapabilirler ama bu istekten öteye geçemez. Yani sosyal medya çok büyük bir alan o nedenle biz oraya göre hareket etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

İrfan Can'ın menajeri, Galatasaray'ın isteğini doğruladı: Kulüplerin görüşmesi belirleyici olacak
Haber Yorumları (1)
CİMBOMLU: irfan-onyekuru-visca, gelseler harika olur kanatlar adeta ucar.
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