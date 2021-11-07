İrfan Can'ın kaçırdığı penaltı sonrası Hikmet Karaman'ın kameraya bakarak verdiği tepki olay oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İrfan Can'ın kaçırdığı penaltı sonrası Hikmet Karaman'ın kameraya bakarak verdiği tepki olay oldu

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
İrfan Can'ın kaçırdığı penaltı sonrası Hikmet Karaman'ın kameraya bakarak verdiği tepki olay oldu

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride kapayan sarı lacivertliler, İrfan Can'la bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın milli futbolcu penaltı kaçırdıktan sonra yayıncı kuruluş kameralarına dönerek verdiği tepki ise sosyal medyada çok konuşuldu.

Fenerbahçe zirve yolunda kritik öneme sahip maçta Kayserispor'u yenerek lider Trabzonspor'la farkı korumak istiyor. Milli ara öncesi kayıp istemeyen sarı-lacivertliler Kayserispor maçının ilk yarısında penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Kaçan penaltı sonrası Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın beIN Sports kameralarına dönerek verdiği tepki ise sosyal medyada gündeme oturdu. Deneyimli hocanın kaçan penaltıya verdiği reaksiyon binlerce kez paylaşılırken, bir grup kullanıcı penaltı kararının yanlış olduğu ve Hikmet Karaman'ın "İlahi adalet" diyerek sevindiğini söyledi.

Haberler.com - Spor Haberleri
Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
İrfan Can'ın kaçırdığı penaltı sonrası Hikmet Karaman'ın kameraya bakarak verdiği tepki olay oldu

İrfan Can'ın kaçırdığı penaltı sonrası Hikmet Karaman'ın kameraya bakarak verdiği tepki olay oldu

 Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin tartışılan sistemini değiştirdi: İnsanlar çok konuşuyordu

Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin tartışılan sistemini değiştirdi: İnsanlar çok konuşuyordu

 Kadıköy'de fark açılıyor! Yıldız futbolcu bomboş pozisyonda fileleri havalandırdı

Kadıköy'de fark açılıyor! Yıldız futbolcu bomboş pozisyonda fileleri havalandırdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title