İrfan Can Kahveci Galatasaray maçını kaçırıyor mu? Taraftarın sabır taşı çatladı

Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de Valencia, Altay, Gustavo, Tisserand dinleniyor. İrfan Can da takımdan ayrı. Milli maçlar öncesi sakatlığını atlatan İrfan'ın nasıl bir sakatlık yaşadığı merak ediliyor.

BİREYSEL ÇALIŞMA

Sakatlığından dolayı Milli Takım'a gönderilmeyen İrfan Can, özel program dahilinde yaptığı bireysel çalışmayla antrenmanları sürdürüyor. Derbide ilk 11'de başlayıp başlamayacağı hakkında net bir bilgi yok.

"NE ZAMAN OYNAYACAK?"

Fenerbahçeli taraftarlar, sürekli gelen sakatlık haberler inden bıkmış durumda. Sosyal medyada gösterilen tepkinin boyutu çok büyük. İrfan'ın ayrılmasını isteyenler dahi var.

İşte bazı taraftar yorumları:

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

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