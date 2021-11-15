İrfan Can Kahveci Galatasaray maçını kaçırıyor mu? Taraftarın sabır taşı çatladı - Haberler Spor
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İrfan Can Kahveci Galatasaray maçını kaçırıyor mu? Taraftarın sabır taşı çatladı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Galatasaray derbisine hazırlanan Fenerbahçe'de İrfan Can takımdan ayrı çalışıyor. Milli ara öncesi takıma dönen başarılı futbolcuya ne olduğu merak ediliyor. Sarı-Lacivertli taraftarlar, İrfan'dan gelen sakatlık haberlerine artık isyan etti.

Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de Valencia, Altay, Gustavo, Tisserand dinleniyor. İrfan Can da takımdan ayrı. Milli maçlar öncesi sakatlığını atlatan İrfan'ın nasıl bir sakatlık yaşadığı merak ediliyor.

İrfan Can'ın derbide oynamama ihtimali taraftarın sabrını taşırdı! Tepkilerin haddi hesabı yok

BİREYSEL ÇALIŞMA

Sakatlığından dolayı Milli Takım'a gönderilmeyen İrfan Can, özel program dahilinde yaptığı bireysel çalışmayla antrenmanları sürdürüyor. Derbide ilk 11'de başlayıp başlamayacağı hakkında net bir bilgi yok.

"NE ZAMAN OYNAYACAK?"

Fenerbahçeli taraftarlar, sürekli gelen sakatlık haberler inden bıkmış durumda. Sosyal medyada gösterilen tepkinin boyutu çok büyük. İrfan'ın ayrılmasını isteyenler dahi var.

İşte bazı taraftar yorumları:

İrfan Can'ın derbide oynamama ihtimali taraftarın sabrını taşırdı! Tepkilerin haddi hesabı yok

İrfan Can'ın derbide oynamama ihtimali taraftarın sabrını taşırdı! Tepkilerin haddi hesabı yok

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
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