İrfan Can için gelen Lyon yetkileri, Fatih Karagümrük maçını tribünden izledi
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İrfan Can için gelen Lyon yetkileri, Fatih Karagümrük maçını tribünden izledi

26.09.2020 14:39 | Son Güncelleme: 26.09.2020 14:54

Medipol Başakşehir'in Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildiği maçta, Başakşehirli İrfan Can Kahveci'yi takibe alan Fransız devi Lyon'un yetkilileri Fatih Karagümrük maçında tribünden yer aldı. Lyon'un Fatih Karagümrüklü Ramazan Civelek'i radarına aldığı öğrenildi.

Son olarak Altay'dan Cenk Özkacar'ı kadrosuna katan Lyon'un Başakşehir'den İrfan Can Kahveci ve Fatih Karagümrük'ten Ramazan Civelek'i radarına aldığı belirtildi.

"HEDEFİ OLMAYANLAR GİDECEK"

İrfan Can Kahveci, şampiyonluk töreninde Avrupa'ya transfer olduğunu duyurmuştu. Milli yıldız dünkü mücadelede kırmızı kart görürken Okan Buruk'un maç sonrasında yaptığı "Hedefi olmayan oyuncularla yollarımızı ayıracağız" açıklaması kafaları karıştırdı.

İrfan Can için gelen Lyon yetkileri, Fatih Karagümrük maçını tribünden izledi

MAÇTA KIRMIZI KART GÖRDÜ

İrfan Can Kahveci, 2-0 kaybedilen Fatih Karagümrük maçının 82. dakikasında ikinci sart kart sonrası kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

İrfan Can için gelen Lyon yetkileri, Fatih Karagümrük maçını tribünden izledi

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEYDİ

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve Fatih Karagümrük'le performansını yukarıya çeken 24 yaşındaki Ramazan Civelek'in adı ise sarı-lacivertli kulüple anılmıştı. Fenerbahçe'nin Ramazan için 1 milyon TL'lik geri alma opsiyonunun olduğu öne sürülüyordu.

İrfan Can için gelen Lyon yetkileri, Fatih Karagümrük maçını tribünden izledi
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