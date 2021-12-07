Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Gaziantep Fk'yı 2-1 mağlup eden Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğribayat, maçın bitiş düdüğünden sonra gözyaşlarını tutamadı ve takım arkadaşlarının tesellisiyle ayağa kalktı. Başarılı file bekçisinin, 5,5 aylık bebeklerini anne karnında kaybetmelerine rağmen müsabakada forma giydiği öğrenildi. Bunun üzerinde taraftarlar, İrfan Can Eğribayat kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, boyu kaç, forma numarası ne, mevkisi ne? İrfan Can Eğribayat'ın kariyeri! merak etti. İşte detaylar...

İRFAN CAN EĞRİBAYAT KİMDİR?

İrfan Can Eğribayat (d. 30 Haziran 1998, Seyhan), Türk futbolcudur. Kaleci pozisyonunda görev almakta olup Göztepe'de forma giymektedir.

İrfan Can Eğribayat doğum tarihi : 30 Haziran 1998

İrfan Can Eğribayat kaç yaşında : 23 yaşında

İrfan Can Eğribayat nereli : Adana

İrfan Can Eğribayat mevkisi ne : Kaleci

İrfan Can Eğribayat hangi takımda oynuyor : Göztepe

İrfan Can Eğribayat boyu kaç : 1,94 metre

İrfan Can Eğribayat kilosu kaç : -

İrfan Can Eğribayat forma numarası ne : 1

KULÜP KARİYERİ

Adanaspor

Futbolculuk kariyerine 2007'de Adanaspor altyapısında başlayan Eğribayat, 2014'te kulübüyle profesyonel sözleşme imzalayarak A takıma yükseldi. 16 Mayıs 2015'te, 1. Lig'de oynanan Elazığspor maçının 85. dakikasında Mert Akyüz'ün yerine oyuna girerek takımındaki ilk resmî maçına çıktı. 23 Mayıs'taki Karşıyaka maçına ise ilk 11'de başladı ve maçın tamamında görev aldı. İlk iki sezonunda ikişer lig maçında görev alan Eğribayat, 2015-16 sezonu sonunda 1. Lig şampiyonluğu yaşadı.

Göztepe

5 Eylül 2020 tarihinde Süper Lig ekiplerinden Göztepe'ye 500 bin € karşılığında transfer oldu.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2014 Montaigu Turnuvası'na katılan Türkiye 16 yaş altı millî takımı kadrosuna çağrıldı ve 21 Nisan'daki Portekiz karşılaşmasında görev aldı. Sonrasında ise Portekiz'de düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası kadrosuna dahil edildi ve turnuvadaki 8 Mayıs'taki Fransa maçında oynadı. Azerbaycan'ın ev sahipliğini yaptığı 2014 Caspian Cup'ta da 16 yaş altı millî takımı kadrosunda yer alan Eğribayat, İran ile oynanan ve takımının 1-0 yenilerek turnuvayı ikincilikle tamamladığı maç da dahil olmak üzere turnuvadaki maçlarda forma giydi. Futbolcu, 6 kez 16 yaş altı, 2 kez 17 yaş altı, 5 kez ise 18 yaş altı millî takım formasını giydi.