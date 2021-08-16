İrfan Buz: "Karşımızda hazır bir Trabzonspor vardı"
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İrfan Buz: "Karşımızda hazır bir Trabzonspor vardı"

İhlas Haber Ajansı / Veysel Korkmaz - Haberler | Spor

- İrfan Buz: "Karşımızda hazır bir Trabzonspor vardı" Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Trabzonspor'un karşılaşmaya hazır bir şekilde çıktığını belirterek kulübün transfer için görüştüğü futbolcular olduğunu söyledi.

- İrfan Buz: "Karşımızda hazır bir Trabzonspor vardı"

MALATYA - Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Trabzonspor'un karşılaşmaya hazır bir şekilde çıktığını belirterek kulübün transfer için görüştüğü futbolcular olduğunu söyledi.

Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Trabzonspor'a 5-1 kaybetti. Maç sonrası Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Kazanmak istiyorduk"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, oyunun gidişatının kendi açılarından kötü olduğunu ve Trabzonspor'un karşılaşmaya hazır bir şekilde çıktığını belirterek, "Sezonun ilk müsabakasında 6 buçuk haftalık hazırlıktan sonra sahamızda Trabzonspor maçını kazanmak istiyorduk. 3 puanla başlamak istedik. Ancak oyunun gidişatı gerçekten bizim açımızdan çok kötüydü. 3'üncü dakikada yediğimiz bir gol, iki kişinin arasından rakip, arkasından 11'inci dakikada ceza sahasının üzerinde yine bir bireysel hatadan ikinci golü yedik. Üçüncü golde de geçişte rakibimiz zaman zaman bunu profesyonelce yapıp, faul pozisyonu yapabilirsiniz. Bırakıyorsunuz üç oluyor. Üçün arkasından arkadaşlarım, futbolcu kardeşlerimiz burada oyuna ortak olmak için elinden geleni yaptı. 3-1'i bulduk aslında, 3-2'yi de bulabiliyorduk onun akabinde dakika 42, 4-1, 4-1 ile soyunma odasına girdik. Hazır bir Trabzospor vardı karşımızda. Aynı zamanda bireysel, hata yapan bir Yeni Malatyaspor vardı. İçeri girdikten sonra tabii futbolcularımıza ikinci devrede karakter göstermek durumundasınız çünkü kolay değil, karşınızda rakipte yetenekli ayaklar vardı. Sonuçta 5-1 mağlup olduk. 5-1 olmasına rağmen şöyle bir şey söylemek istiyorum; tabii ki 5-1 kaybettikten sonra bunu değerlendirmek farklı oluyor ama inanın kendi sahamızda inanılmaz bu kadar pozisyonuna girmekte golleri de atabilirdik" dedi.

"Transfer anlamında bizimde burada eksiklerimizi biliyoruz"

5-1'lik skordan ders çıkararak önümüzdeki maçlara odaklanacaklarını dile getiren Buz, "Sonuçta Trabzon haklı olarak kazandı, tebrik ediyorum ama ona rağmen çok gol pozisyonuna girdik. Biz kendimize baktığımızda eksiklerimiz ortada, belli. Kaybettik, şimdi buradan ders çıkararak önümüze bakacağız. Tabii ki bu konuda eksiklerimiz neler? Hem oyun anlamında eksiğimiz vardı, bireysel hatalardan kaynaklanan aynı zamanda tabii ki futbolcu anlamında, transfer anlamında eksiklerimizi biliyoruz. Yönetimimiz burada da çalışıyor. Futbolcuları transfer etmek durumundayız. Görüştüğümüz oyuncular var, inşallah onlarda katıldığı zaman çok daha farklı bir Yeni Malatyaspor olacağına kesinlikle inanıyorum. Trabzonspor'u da tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

İrfan Buz: 'Karşımızda hazır bir Trabzonspor vardı'
İrfan Buz: 'Karşımızda hazır bir Trabzonspor vardı'
İrfan Buz: 'Karşımızda hazır bir Trabzonspor vardı'
İrfan Buz: 'Karşımızda hazır bir Trabzonspor vardı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Veysel Korkmaz

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İrfan Buz: "Karşımızda hazır bir Trabzonspor vardı" - Haberler Spor
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