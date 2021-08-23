İrfan Buz: "Çok önemli bir galibiyet aldık"
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İrfan Buz: "Çok önemli bir galibiyet aldık"

İrfan Buz: 'Çok önemli bir galibiyet aldık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, oyuncularını gösterdikleri performanstan dolayı tebrik etti.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, oyuncularını gösterdikleri performanstan dolayı tebrik etti.

Süper Lig'in 2. haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

"Çok önemli bir galibiyet aldık"

İrfan Buz, "Geçen hafta kaybettiğimiz müsabakan sonra çok zor bir deplasmana geldik. Burada bir reaksiyon göstermek zorundaydık ve takım halinde gösterdiğimizi düşünüyoruz. 3 puan almak çok önemli. Futbolcularımı tebrik ediyorum, çok iyi mücadele ettiler. Kolektif anlamda her şeyi yerine getirdiler. Sistemle alakalı bir şey söylemek istiyorum: 3'lü, 4'lü veya 5'li oynarsınız ama sonuçta önemli olan takımın bunu sahada göstermesi ve mücadele etmesi. Göztepe'ye baktığınızda bizden daha fazla topa sahipti. Bir tane direkten dönen topları vardı ama bizim de tabii ki Tetteh ile 2-3 gol atma fırsatımız vardı. Onu da atmış olsaydık zaten maç bitmişti. Çok önemli bir galibiyet aldık" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İrfan Buz: "Çok önemli bir galibiyet aldık" - Haberler Spor
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