İrem Yaman, Avrupa Tekvando Şampiyonasında Altın Madalya Kazandı

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen şampiyonada kadınlar 62 kiloda tatamiye çıkan İrem, finalde İspanyol Marta Calvo Gomez ile karşılaştı.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU

Milli sporcu, İspanyol rakibine 8-1 üstünlük sağlayarak, üst üste 2. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

İrem Yaman, rakibini 2015'teki Dünya Şampiyonası'nda da yenmişti.