İran lideri Hamaney: "Oy vermek dini bir görevdir"

21.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:52

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, seçimlere katılımı "dini bir görev" şeklinde niteleyerek, halkı 11. Dönem Meclis Seçimleri için oy kullanmaya çağırdı.

İran devlet televizyonuna göre Hamaney, başkent Tahran'daki İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde kurulan seçim sandığında 11. Dönem Meclis Seçimleri ve Uzmanlar Meclisi ara seçimleri için oyunu kullandı.

Hamaney, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Seçimler, ülkenin ulusal çıkarlarının garantisidir. Ulusal çıkarlara önem veren herkes seçimlere katılsın." dedi.

Halkı günün erken saatlerinde oy kullanmaya çağıran Hamaney, seçimlerin ve oy kullanmanın "dini bir görev" olduğunu söyledi.

İran'da 11. Dönem Meclis Seçimleri ve Uzmanlar Meclisi ara seçimleri için oy verme süreci ülke genelinde TSİ 07.30'da başladı. Ülkede 290 sandalyenin bulunduğu meclisteki milletvekillerini seçmek için 57 milyon 918 bin seçmen 208 seçim bölgesindeki 55 bin noktada oy kullanıyor.

Kaynak: AA