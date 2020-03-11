İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
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İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüsün ilacını bulduklarını açıklayan İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, "Alacağımız olumlu neticeler kesinleşirse ilacı piyasaya süreceğiz" dedi.

11.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:34
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, koronavirüsüne karşı ürettikleri ilaçtan tedavilerde olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi.

"İLAÇ, 24 SAAT İÇERİSİNDE ETKİSİNİ GÖSTERDİ"

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, koronavirüsüne yakalanan hastalar için kullanılan ve bağışıklık sistemini güçlendiren Actemra ilacının bazı şehirlerde hastaları iyileştirdiğini söyleyerek, "İlaç 24 saat içerisinde etkisini gösterdi. Ancak kesin bir şey söylemek için henüz erken" dedi.

"NETİCELER KESİNLEŞİRSE PİYASAYA SÜRÜLECEK"

Kullanılan ilacın ilk 24 saat içerisinde etkisini göstermeye başladığını belirten Cihanpur, ilacın etkilerine yönelik uzmanların incelemelerinin devam edeceğini ifade ederek, "Alacağımız olumlu neticeler kesinleşirse ilacı piyasaya süreceğiz" şeklinde konuştu.

3 HAFTA İÇERİSİNDE PİYASAYA SÜRÜLEBİLİR

Tamamen yerli imkanlarla ilacın üretildiğini kaydeden İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ilacın piyasaya girmesinin 3 haftayı bulabileceğini belirtti.

254 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran'da artan koronavirüsü nedeniyle şuana kadar ülke genelinde görülen vaka sayısı 9 bin olurken 354 kişi hayatını kaybetti.

İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek

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Haber Yorumları (21)
500
ALEVİ: Bunlarda biz türkiye gibi ver gazı gitsin
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KEMAL TANCANİ: bu iran adam olmaz
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KIR DOKTORU: daha dun hastaliga iyi geliyor diye soyledikleri maddeyi icen 47 kisi zehirlenerek öldü Yine bir acem oyunu
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MİSAFİR: cidden bu iranın açıklamalarına inanan var mı ya. adamlar kolpa makinesi
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BU NE LAN: bu haberin sahte bi haber olduğunu anlamayan bi benmiyim. ha ha ha ha ha haaa.
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SERW: ya gidin işinize. hayvan deneyi yok . . bir ön çalışma yok. ilacı bulduk!! bizimkiler de buldu. . şalgam kele paça sarımsak limonlu su. . .
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BURAK: Hayatım da iran kadar boş ne yaptığını bilmeyen ülke görmedim,bi hayır gelmez o ilaçdan daha çok zarar verir %100
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MURAT: Yolcu uçağını savaş uçağından ayıramayıp düşüren adamlar koronavirüs ilacınımı bulacak ?
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LAZO: Koca uçagı göremediler vurdular. Bide yalan söylediler. Daha önce hangi ilacı bulmuşlar. Atma Tahran Atma
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COŞTU: Aferim nasıl buldunuz kim kaybetti de siz bulacaksınız suriyede ki katlettiğiniz masum insanların ahı çok ağır çıkacak sizden daha durun siz
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