İran Deniz Kuvvetleri, Hint Okyanusu'nda tatbikata başladı
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İran Deniz Kuvvetleri, Hint Okyanusu'nda tatbikata başladı

13.01.2021 12:17 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:13

İran Deniz Kuvvetlerinin, Umman denizi ve Hint Okyanusu'nda deniz tatbikatına başladığı belirtildi.

İran Deniz Kuvvetlerinin, Umman denizi ve Hint Okyanusu'nda deniz tatbikatına başladığı belirtildi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, "Güç 99" adı verilen tatbikat, Umman denizine açılan Mekran kıyıları ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde yürütülecek.

Tatbikatta, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi de hazır bulundu.

İran donanmasına ait savaş gemileri, denizaltıların görev aldığı tatbikatta "seyir füzelerinin ateşlenmesi, yerli denizaltılardan torpidoların ateşlenmesi, kıyıda ve denizde özel harekat ekiplerinin eğitimi, insansız hava aracı ve orman operasyonları" gerçekleştirilecek.

Tatbikat kapsamında ayrıca İran Deniz Kuvvetlerince üretilen Mekran helikopter gemisi, Bakıri ve Musevi'nin yer aldığı törenle suya indirildi.

İran Deniz Kuvvetleri, Hint Okyanusu'nda tatbikata başladı
İran Deniz Kuvvetleri, Hint Okyanusu'nda tatbikata başladı
İran Deniz Kuvvetleri, Hint Okyanusu'nda tatbikata başladı
İran Deniz Kuvvetleri, Hint Okyanusu'nda tatbikata başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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