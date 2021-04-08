İran'da yüksek riskli şehirlerde iş yerleri 10 gün kapalı kalacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İran'da yüksek riskli şehirlerde iş yerleri 10 gün kapalı kalacak

Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran'da yüksek riskli şehirlerde iş yerleri 10 gün kapalı kalacak

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yüksek riskli olarak belirlenen kırmızı kategorideki şehirlerde 10 Nisan'dan itibaren 10 günlük kısıtlama uygulanacak.

Tedbirler, aşılama derken İngiltere en önemli adımı attı! Tarih verildi, sürü bağışıklığına giriyorlar
Tedbirler, aşılama derken İngiltere en önemli adımı attı! Tarih verildi, sürü bağışıklığına giriyorlar
1 yıl geçti ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük vefat sayısı 276 ile en yüksek seviyeye çıktı
1 yıl geçti ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük vefat sayısı 276 ile en yüksek seviyeye çıktı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yüksek riskli olarak belirlenen kırmızı kategorideki şehirlerde 10 Nisan'dan itibaren 10 günlük kısıtlama uygulanacak.

Başkent Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başkanlığında yapılan Koronavirüsle Mücadele Komiteleri toplantısının ardından yeni kısıtlamalara ilişkin bilgi verildi.

Alınan karara göre, yüksek riskli olarak belirlenen kırmızı kategorideki şehirlerde 10 Nisan'dan itibaren hizmet vermesi zorunlu olmayan iş yerleri 10 gün kapalı olacak.

Turuncu, sarı ve mavi kategorideki şehirlerde ise yerel kurullar sağlık protokolleri çerçevesinde gerekli tedbirleri almakla görevlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Cem Yılmaz Ajda Pekkan
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Ümit Öztürk Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Alanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İran'da yüksek riskli şehirlerde iş yerleri 10 gün kapalı kalacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 18:08:25. #1.15#
title