İran'da firar eden 74 mahkumla ilgili 4 gardiyan gözaltına alındı İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletine bağlı Sakız ilçesinde, 74 mahkumun cezaevinden firar etmesiyle bağlantısı olduğu öne sürülen 4 gardiyan gözaltına alındı.

İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletine bağlı Sakız ilçesinde, 74 mahkumun cezaevinden firar etmesiyle bağlantısı olduğu öne sürülen 4 gardiyan gözaltına alındı. Tasnim Haber Ajansına göre, Kürdistan Yargı Erki Başkanı Mücteba Şirudbozorgi, "Mahkumların kaçmasıyla ilgili soruşturma dosyası hazırlandı. 4 gardiyan gözaltına alındı." dedi. Sakız ilçesindeki cezaevinde tutulan mahkumların, 27 Mart Cuma günü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) korkusuyla isyan çıkararak kaçtığı açıklanmış, dün, kaçan 74 mahkumun 10'unun yakalandığı, 2'sinin ise teslim olduğu bildirilmişti. Kaynak: AA