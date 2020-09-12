İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar İran, bir belediye çalışanını benzin zammı protestoları sırasında bıçaklayarak öldürmekle suçlanan güreşçi Navid Afkari'yi idam etti. ABD Başkanı Donald Trump, 27 yaşındaki güreşçiyle ilgili "İdam etmeyin" çağrısında bulunmuştu.

İran'ın Fars eyaletinde protestolarda bir belediye çalışanını öldürmekle suçlanan İranlı şampiyon güreşçi Navid Afkari'nin bu sabah idam edildiği açıklandı.

DEVLET TELEVİZYONU DUYURDU

İran devlet televizyonu, güreşçi Navid Afkari'nin bu sabah idam edildiğini duyurdu. Fars eyaletinde bir belediye çalışanını benzin zammı protestoları sırasında bıçaklayarak öldürme suçundan yargılanan Afkari'nin bu sabah idam edildiği açıklandı.

TRUMP "İDAM ETMEYİN" ÇAĞRISI YAPMIŞTI

İranlı güreşçi Afkari'nin idam edileceği haberi daha önce sosyal medyada geniş yer bulmuş ve ABD Başkanı Donald Trump, İranlı güreşçiyi idam etmeyin çağrısı yapmıştı. Trump resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın muhteşem ve ünlü güreş starı 27 yaşındaki Navid Afkari'yi idam edeceğini duyuyoruz. Afkari'nin tek eylemi sokaklardaki hükümet karşıtı protestolara katılmak. İran liderlerine sesleniyorum, bu genç adamın hayatını bağışlar ve onu idam etmezseniz çok mutlu olurum" ifadesine yer vermişti.

İRAN 11 DAKİKALIK VİDEO YAYINLAMIŞTI

Trump'ın çağrısı sonrası devlet televizyonunda gösterilen 11 dakikalık videoda Afkari, 2018'deki protestolar sırasında bir su şirketi çalışanı Hassan Torkaman'ı nasıl bıçaklayıp öldürdüğünü anlatıyor. Videoda ayrıca Torkaman'ın geride kalan ailesinin gözyaşı dökerken çekilmiş sahneler ve Afkari'nin Torkaman'ı arkasından bıçakladığını söylediği bir bölüm bulunuyor. Devlet televizyonu polis belgelerini de gösterdiği videoda cinayetin "kişisel bir anlaşmazlıktan" dolayı işlendiğini aktardı.

Kaynak: İHA