İran: ABD tekrarlarsa İHA'sını yine vururuz

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Hanzadi, ABD'ye ait İHA'nın düşürülmesinin Washinton'a yönelik "sert bir cevap" olduğunu belirterek, hava sahalarının ihlali durumunda yine aynı cevabı vereceklerini söyledi.

İran: ABD tekrarlarsa İHA'sını yine vururuz

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Hanzadi, ABD'ye ait İHA'nın düşürülmesinin Washinton'a yönelik "sert bir cevap" olduğunu belirterek, hava sahalarının ihlali durumunda yine aynı cevabı vereceklerini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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