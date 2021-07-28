Irak'ta İyad Allavi liderliğindeki Minber el- İraki Koalisyonu, genel seçimlere katılmayacağını açıkladı
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Irak'ta İyad Allavi liderliğindeki Minber el- İraki Koalisyonu, genel seçimlere katılmayacağını açıkladı

Irak'ta İyad Allavi liderliğindeki Minber el- İraki Koalisyonu, genel seçimlere katılmayacağını açıkladı
Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel

Irak'ta eski Başbakan İyad Allavi liderliğindeki Minber el-İraki Koalisyonu'nun ekim ayında yapılması planlanan genel seçimlere katılmayacağı açıklandı.

Irak'ta eski Başbakan İyad Allavi liderliğindeki Minber el-İraki Koalisyonu'nun ekim ayında yapılması planlanan genel seçimlere katılmayacağı açıklandı.

Minber el-İraki Koalisyonu Başkan Yardımcısı Vail Abdullatif, basına yaptığı açıklamada, koalisyon olarak seçimlere katılmayacaklarını net ve açık bir şekilde ilan ettiklerini belirtti.

Abdullatif, ülkede her geçen gün artan sorunlar nedeniyle seçimlerin nezih, şeffaf ve başarılı bir şekilde yapılmayacağına inandıklarını aktardı.

Aktivist, gösterici ve Müslümanların öldürüldüğü bu ülkede seçimlerin sağlıklı yapılmayacağını kaydeden Abdullatif, seçimleri boykot ettiklerini ifade etti.

Irak hükümeti, 10 Ekim'de erken seçimlerin yapılacağını duyurmuştu.

???????Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, 15 Temmuz'da yaptığı açıklamada genel seçimlere katılmayacağını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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