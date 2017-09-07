İphone 7'ye Çalışan Kulaklık Girişi Eklendi!

Hatırlayacak olursak daha önce yedek parçaları kullanarak 300 dolar gibi gayet ucuz bir fiyata iPhone 6s toplayan YouTuber Scotty Allen, bu sefer de Apple'ın kulaklık girişi olmayan akıllı telefonu iPhone 7'ye kulaklık girişi ekledi.



iPhone 7 için çalışan kulaklık girişi yapıldı!



Birçok farklı projeye imza atan YouTuber Scotty Allen, bu sefer donanım yeteneklerini konuşturarak iPhone 7'ye kulaklık girişi ekledi. Süreci anlatan videoya aşağıdan göz atabilirsiniz.



Sizlerin de videoda görebileceği üzere Scotty Allen, 4 aylık bir süre zarfında yüzlerce dolar harcayarak amacına ulaşabilmiş. Gelişen zorlu süreç sonunda ortaya çıkan sonuç tatmin edici olsa da, pratikliği tartışılır cinsten.



Zira amacına ulaşabilmek adına kendi devre yollarını tasarlayan ve ürettiren Scotty Allen, gerek kasa gerekse 3.5mm Jack girişi düzenlemeleri için de profesyonel destek almak zorunda kalmış. Ayrıca tamamlanan prototipte kulak girişi çalışıyor olsa da, cihaza şarj kablosu bağlıyken devre dışı kalıyor.