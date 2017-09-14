İpek Soylu Çiftlerde Yarı Finalde
WTA tarafından Japonya'da düzenlenen turnuvada milli tenisçi İpek Soylu ile Belçikalı partneri Elise Mertens, Kateryna Bondarenko-Aleksandra Krunic ikilisini 2-1 yenerek çiftlerde yarı finale yükseldi.
Başkent Tokyo'da düzenlenen organizasyondaki çift kadınlar çeyrek final mücadelesinde İpek Soylu-Elise Mertens ikilisi, Ukraynalı Bondarenko ve Sırp Krunic çiftiyle karşılaştı.
Organizasyonun yarı final mücadelesinde İpek Soylu-Elise Mertens ikilisi, yarın Avustralyalı çift Monique Adamczak-Storm Sanders ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: EuroSport.com