İpek Mekik, Yanmaya Dayanıklı Anti Bakteriyel Halısında İddialı

Gaziantep te 24-27 Nisan 2018'de düzenlenecek Domotex fuarına katılacak olan İpek Mekik Halı, 6 aylık Ar-Ge sonucunda üretimini yaptıkları yanmaya dayanıklı anti bakteriyel halı fabiente acrylusion markasını görücüye çıkaracak.

İpek Mekik, Yanmaya Dayanıklı Anti Bakteriyel Halısında İddialı

Gaziantep te 24-27 Nisan 2018'de düzenlenecek Domotex fuarına katılacak olan İpek Mekik Halı, 6 aylık Ar-Ge sonucunda üretimini yaptıkları yanmaya dayanıklı anti bakteriyel halı fabiente acrylusion markasını görücüye çıkaracak.

Kaynak: Dunya.com

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