İpek Mekik, Yanmaya Dayanıklı Anti Bakteriyel Halısında İddialı
Gaziantep te 24-27 Nisan 2018'de düzenlenecek Domotex fuarına katılacak olan İpek Mekik Halı, 6 aylık Ar-Ge sonucunda üretimini yaptıkları yanmaya dayanıklı anti bakteriyel halı fabiente acrylusion markasını görücüye çıkaracak.
24 Nisan 2018 Salı 09:37
Gaziantep te 24-27 Nisan 2018'de düzenlenecek Domotex fuarına katılacak olan İpek Mekik Halı, 6 aylık Ar-Ge sonucunda üretimini yaptıkları yanmaya dayanıklı anti bakteriyel halı fabiente acrylusion markasını görücüye çıkaracak.