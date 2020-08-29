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İNTES Başkanı Koloğlu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, inşaat sanayicileri olarak Türkiye için üretmeye, çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

İNTES Başkanı Koloğlu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması
29.08.2020 11:41 | Son Güncelleme: 29.08.2020 11:41

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, inşaat sanayicileri olarak Türkiye için üretmeye, çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Koloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 30 Ağustos'un, kahraman Türk ordusunun ve aziz milletin tüm imkansızlıklara rağmen yürüttüğü bağımsızlık mücadelesinin tarihe altın harflerle yazıldığı, cumhuriyetin temellerinin atıldığı gün olduğunu belirtti.

Cumhuriyetin kurucusu, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Savaşının tüm kahramanlarını, tüm şehitleri rahmetle, gazileri şükranla andığını belirten Koloğlu, "Bizler, inşaat sanayicileri olarak, cumhuriyetimize, istiklalimize ve demokrasiye daima sahip çıkacak, ülkemiz için üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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