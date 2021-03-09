İnternetten fırın satın aldı, gelen kargodan oyuncak çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İnternetten fırın satın aldı, gelen kargodan oyuncak çıktı

09.03.2021 14:54 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:14

İzmir'de yaşayan 33 yaşındaki Selin Çamlıtepe, yeni taşındığı evi için internet üzerinden fırın sipariş etti. Genç kadın, gelen kargodan oyuncak fırın çıkınca hayatının şokunu yaşadı.

Selin Çamlıtepe, yeni taşındığı evine, geçen şubat ayında, internet sitesi üzerinden fırın satın aldı. Ancak Çamlıtepe'ye gönderilen paketten pembe renkli oyuncak fırın ile oyuncak mutfak dolabı çıktı. Selin Çamlıtepe, hemen alışveriş yaptığı internet sitesinin yetkilerine ulaşmak istedi. Ancak kimseye ulaşamadı.

İnternetten fırın satın aldı, gelen kargodan oyuncak çıktı

"İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NE KADAR BAŞVURMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Eve gelen koliyi açtığında büyük bir şok yaşadığını ifade eden Çamlıtepe, "Bilindik bir internet sitesinden evime fırın siparişi verdim. Elime oyuncak fırın ulaştı. Çok mağdur durumdayım, çünkü sipariş ettiğim fırın için çok yüklü bir meblağ ödemiştim. İki oğlum var, oyuncak fırın onlara hediye bile olamaz. Bu konuda yasal yollardan gerekli her türlü işlemi yapacağım. İç hukuk yolları tükenirse İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar başvurmayı düşünüyorum" dedi.

İnternetten fırın satın aldı, gelen kargodan oyuncak çıktı

"İNTERNETTEN SİPARİŞ ETTİĞİME BİN PİŞMAN OLDUM"

Yaşadığı mağduriyetin ardından alışveriş yaptığı sitenin müşteri hizmetlerini aradığını ifade eden Çamlıtepe, "Ayrıca sayfa üzerinden müşteri şikayeti de oluşturdum. Sadece özür dilediler. Başka herhangi bir iletişim kurmadılar. Yenisini göndeririz, telafi ederiz gibi bir şey de demediler. Zaten ilk aramamda yanıt aldım. Sonraki aramalarıma da cevap vermediler. Bir kere daha benzer bir durumla karşılaşmıştım. O zaman da bot sipariş etmiştim ama yerine banyo terliği gelmişti. O zaman hukuki yola başvurmamıştım çünkü kargo gelir gelmez paketi açmıştım ve hemen iade etmiştim. Oyuncak fırın gelince aldığım fırının yanında hediye olarak verildiğini düşündüm ama öyle olmadı. Hakkımı bu sefer arayacağım. İnternetten sipariş ettiğime bin pişman oldum" diye konuştu.

İnternetten fırın satın aldı, gelen kargodan oyuncak çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (11)
SALİM: INTERNETTEN KARGOYLA URUN ALINIRKEN ALIRKEN YORUMLARA BAKIN KAC ADET SATILDIGINA BAKIN BIRDE GELEN KARGOYU EVDE ACARKEN VIDEOYA CEKIN MUHAKKAK
Cevap Yaz Yayından Kaldır
DUMRUL: HHHHM ACABA AKŞAMA NE YEMEK YAPSAM
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MERT HAKAN: Netten bişe almıcan diyorsunuz yani
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Pervin Buldan Abdülhamit Gül Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Hakan Yılmaz Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Er Arda Turan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İnternetten fırın satın aldı, gelen kargodan oyuncak çıktı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 16:12:13. #1.15#
title