HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor

İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor
09.05.2020 10:40 | Son Güncelleme: 09.05.2020 10:48

Ticaret Bakanlığı, vatandaşın kendi gayrimenkulünü internet üzerinden ilan vererek satması halinde ceza alacağı yönündeki iddialara son noktayı koydu. Yetki belgesinin emlakçıları ilgilendirdiğini belirten Bakanlık kaynakları, vatandaşların internet üzerinden ilan verebileceklerini söyledi.

Vatandaşın gayrimenkulünü kendisinin satması üzerine cezai yaptırımla karşılaşacağı yönünde son günlerde sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde çıkan haberlere ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı kaynaklarından açıklama geldi. Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Bakanlık kaynakları, bu iddiaların asılsız olduğunu belirtilirken, cezai sorumluluğun gayrimenkulü olan vatandaşı kapsamadığı sadece yetki belgesi almadan satış yapan emlakçılara yönelik olduğunu belirtti. Söz konusu düzenleme ile getirilen şartlardan vatandaşlar etkilenmeyecek.

YETKİ BELGESİ ALMA ŞARTI

Emlak sektöründe kayıt dışılığı önlemek ve sektörü regüle etmek amacıyla 5 Haziran 2018 tarihinde uygulamaya konulan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında emlak işletmelerine yetki belgesi alma şartı getirildi. Yönetmelik ile yeni kurulacak emlak işletmelerine yetki belgesi şartı getirilirken, mevcut emlak işletmelerine ise 31 Ağustos 2020 tarihine kadar yetki belgesi alma hakkı sunuldu.

MÜLK SAHİBİYLE İLGİLİ DÜZENLEME YOK

Vatandaşlara ilişkin bir düzenlemenin yer almadığı yönetmelik ile ilgili olarak ulaşılan kaynaklar şu açıklamayı yaptı: "Vatandaşlarımızın kendilerine ait gayrimenkulleri kiralama ve satış faaliyetleri ya da bunlara yönelik ilan verme faaliyetlerine ilişkin herhangi bir hükmün Yönetmelikte bulunmadığı, Bakanlıkça yürütülen Yönetmelik değişikliği çalışmalarında da vatandaşlarımızın kendilerine ait gayrimenkulleri satışa sunmalarını veya ilan vermelerini engelleyecek herhangi bir hususun yer almıyor. Bu durumda, vatandaşlarımız isterse 1 tane, isterse 100 tane gayrimenkulünü internet aracılığıyla yahut başka bir şekilde satışa sunma hakkına sahip olup kiralama, satış ve ilan verme işlemleri 31/08/2020 tarihinden sonra da aynı şekilde devam edebilecektir"

BELGESİ OLMADAN İLAN VEREN EMLAKÇIYA5.706 TL CEZA KESİLECEK

Bakanlık kaynakları 25 bin TL'lik ceza miktarıyla ilgili de görüş bildirdi. Yine çeşitli haber siteleri ile sosyal medya kurumlarında yer alan ve yetki belgesi olmadan ilan veren emlak işletmelerine verilecek ceza miktarının 25 bin TL olduğu bilgilerinin de gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, bu durumda 6585 sayılı Kanuna göre ceza uygulanacağı ve ceza tutarının 2020 yılı için 5.706 TL olduğu kaydedildi.

12 BİNİN ÜZERİNDE EMLAK İŞLETMESİ YETKİ BELGESİ ALDI

Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2018'in ikinci yarısından itibaren Yönetmelik kapsamında mevcut emlak işletmeleri için 12 binin üzerinde yetki belgesi düzenlendiği aktarılırken, bu oranın sektörün yaklaşık yüzde 40'lık bölümüne denk geldiği kaydedildi.

İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor

Ekonomi Manşet

Haberler

Dün akşam tarihi bir an yaşandı: İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti Ekonomi
Dün akşam tarihi bir an yaşandı: İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti
Turizm Bakanı'ndan Olimpos garantisi: Bozulmasına müsaade etmem Ekonomi
Turizm Bakanı'ndan Olimpos garantisi: Bozulmasına müsaade etmem
İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti Ekonomi
İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti
Son Dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam geldi Ekonomi
Son Dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam geldi
Koronavirüs sürecinde minyatür sebzelerde talep patlaması yaşandı Ekonomi
Koronavirüs sürecinde minyatür sebzelerde talep patlaması yaşandı
Bal üreticisinin yeni gelir kapısı oldu! Kraliçe arıların tanesini 75 liradan satıyorlar Ekonomi
Bal üreticisinin yeni gelir kapısı oldu! Kraliçe arıların tanesini 75 liradan satıyorlar
İstanbul'da maske satışına başlandı! İşte uygulamanın detayları
İstanbul'da maske satışına başlandı! İşte uygulamanın detayları
EPDK'dan İGDAŞ'ın doğal gaz faturalarına ilişkin yeni açıklama: Ödemek zorunda değilsiniz, ödeyenler iade alacak
EPDK'dan İGDAŞ'ın doğal gaz faturalarına ilişkin yeni açıklama: Ödemek zorunda değilsiniz, ödeyenler iade alacak
Vatandaşlar, Alaşehir Belediyesi'nin kurduğu tanzim satışına yoğun ilgi gösterdi
Vatandaşlar, Alaşehir Belediyesi'nin kurduğu tanzim satışına yoğun ilgi gösterdi
Rusların, salgın sürecinde vazgeçemedikleri dolmalık biber Türkiye'de ihracatın gözdesi oldu
Rusların, salgın sürecinde vazgeçemedikleri dolmalık biber Türkiye'de ihracatın gözdesi oldu
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak
2 günlük yasak başlıyor! Marketler saat kaça kadar açık olacak? Yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak?
2 günlük yasak başlıyor! Marketler saat kaça kadar açık olacak? Yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak?
İthal cep telefonları için gözetim uygulaması getirildi
İthal cep telefonları için gözetim uygulaması getirildi
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ikinci AKINCI Taarruzi İHA'nın görüntülerini paylaştı
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ikinci AKINCI Taarruzi İHA'nın görüntülerini paylaştı
Marketlerde cerrahi maske satışı başladı! Bir kişi en fazla 3 kutu alabiliyor
Marketlerde cerrahi maske satışı başladı! Bir kişi en fazla 3 kutu alabiliyor
396,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 391 liradan işlem görüyor
396,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 391 liradan işlem görüyor
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Mansur Yavaş'a 100 milyon lira borçlanma yetkisi verdi
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Mansur Yavaş'a 100 milyon lira borçlanma yetkisi verdi
Kanyon AVM 11 Mayıs'ta kapılarını açıyor
Kanyon AVM 11 Mayıs'ta kapılarını açıyor
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs aşı çalışmalarında hayvanlar üzerinde deneyler başladı
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs aşı çalışmalarında hayvanlar üzerinde deneyler başladı
Gıda teröristleri doğal fermantasyon yerine kimyasalla sirke üretmeye başladı
Gıda teröristleri doğal fermantasyon yerine kimyasalla sirke üretmeye başladı
Son dakika: Emeklilerin aylıkları öne çekilerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılacak
Son dakika: Emeklilerin aylıkları öne çekilerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılacak
Altının kilogramı 392 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 392 bin 300 liraya yükseldi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak
Antalya'da koronaya karşı izole tatil fırsatı! Haftalık 5 bin liradan başlayan fiyatlarla ünlüler bile tercih ediyor
Antalya'da koronaya karşı izole tatil fırsatı! Haftalık 5 bin liradan başlayan fiyatlarla ünlüler bile tercih...
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: Uçan otomobilde liderler arasına gireriz
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: Uçan otomobilde liderler arasına gireriz
Dün tarihi zirve sonrası BDDK'nın hamlesiyle çakılan dolar 7,10 seviyesinden işlem görüyor
Dün tarihi zirve sonrası BDDK'nın hamlesiyle çakılan dolar 7,10 seviyesinden işlem görüyor
Ücretsiz izne çıkarılanlara yapılacak destek ödemeleri bugün başlıyor
Ücretsiz izne çıkarılanlara yapılacak destek ödemeleri bugün başlıyor
BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek
BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek
Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı
Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Yusuf Aslan Bekir Pakdemirli Canan Kaftancıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Pınar Altuğ Gülben Ergen Türkan Şoray Hatice Çarpar
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Ergin Ataman Lionel Messi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Silah Avrupa Futbol
Şu an buradasınız: İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.5.2020 10:50:00. #1.15#
title