İnternette gördü: 1 milyon solucanla aylık 1 ton gübre üretiyor
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İnternette gördü: 1 milyon solucanla aylık 1 ton gübre üretiyor

İnternette gördü: 1 milyon solucanla aylık 1 ton gübre üretiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde oturan 20 yaşındaki Ahmet Yıldırım, internette görerek başladığı solucan gübresi işine 1 milyon solucan ile ayda 1 ton gübre üretimi yapıyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde oturan 20 yaşındaki Ahmet Yıldırım, internette görerek başladığı solucan gübresi işine 1 milyon solucan ile ayda 1 ton gübre üretimi yapıyor.

İslahiye ilçesinde oturan 20 yaşındaki Ahmet Yıldırım, tesadüfen internette görerek girdiği solucan gübresi işini büyüterek, aylık bir ton üretim kapasitesine ulaştı. Yıldırım, 15 bin solucanla başladığı organik gübrelemede şu an 1 milyon solucana ulaştığını ifade etti. Ürettiği gübreleri kendi ekili ürünlerinde de denediğini ifade eden Yıldırım, diğer gübreye göre yüzde 70 daha fazla verim aldıklarını söyledi.

"Hobi amaçlı başladım, 1 milyon solucanım var"

Hobi olarak başladığı solucan gübresine şu an 1 milyon solucana ulaştığını söyleyen 20 yaşındaki Ahmet Yıldırım, "Organik solucan gübresi üretimine 2018'in Kasım ayında başladık. O günden bu yana kendi gübremizi üretiyoruz. Daha önceden internette dolaşırken reklamlarda gördüğümde, bizim de arazimiz var, kendi gübremizi üretelim diyerek hobi amaçlı başladım. 2018 yılında 15 bin solucan almıştım. Az da olsa bir yerden başladık. Şu anda 1 milyon tanenin üzerinde solucanım var" dedi.

"Aylık bir ton gübre üretiyorum"

Aylık bir ton gübre ürettiğini ifade eden Yıldırım, "Kendi gübre ihtiyacımızı karşılayacak değerde gübre üretiyorum. Aylık bin kiloya yakın bir üretimimiz var. Hedefim büyük bir işletme kurup bu işi ilerletmeyi düşünüyorum. Öncelikle fermente olmuş büyükbaş gübresini solucanlarımıza haftalık olarak düzenli bir şekilde yemleme yapıyoruz. Ondan sonra solucanlarımız yedikçe yüzeyde çalıştıkları için her hafta 10 santim üstüne mama veriyoruz. Sonra da 6 ay boyunca hiçbir şekilde gübre çıkarma işlemi yapmıyoruz. 6 ayın sonunda solucanlarımızı file yöntemi ile ayırarak gübremizin altta kalmasını sağlıyoruz. Solucanlarımızı başka bir yere aktardıktan sonra gübremizi çıkartıp kurutuyoruz. En sonda eleme ve paketleme işlemi yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Diğer gübrelere göre yüzde 70 daha verimli"

Organik ürettiği solucan gübresinin diğer gübrelere göre yüzde 70 daha verimli olduğunu ifade eden Yıldırım, "Diğer gübrelerle kıyaslarsak yüzde 60-70 oranında verim artışı sağlıyor. Kendi arazilerimizde kullandık. Salatalık, mısır, üzüm de kullandık. Diğer gübrelere göre daha güzel bir verim aldık. Yüzde 70 verim artışını gözle görebildik. Üzüm de daha parlak ve kaliteli bir üzüm almayı sağladı" diye konuştu. - GAZİANTEP

İnternette gördü: 1 milyon solucanla aylık 1 ton gübre üretiyor
İnternette gördü: 1 milyon solucanla aylık 1 ton gübre üretiyor
İnternette gördü: 1 milyon solucanla aylık 1 ton gübre üretiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İnternette gördü: 1 milyon solucanla aylık 1 ton gübre üretiyor - Haberler Ekonomi
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