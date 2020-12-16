İnternet kablolarını baltayla kesen 2 kişiye tutuklama
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İnternet kablolarını baltayla kesen 2 kişiye tutuklama

16.12.2020 15:29 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:33
İnternet kablolarını baltayla kesen 2 kişiye tutuklama

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, internet kablolarını baltayla keserken jandarma ekiplerince yakalanan Fatih U. (18) ile Kaan Ş. (18), mahkemece tutuklandı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, internet kablolarını baltayla keserken jandarma ekiplerince yakalanan Fatih U. (18) ile Kaan Ş. (18), mahkemece tutuklandı.

Olay, cumartesi günü ilçeye 14 kilometre uzaklıktaki Çakır köyünde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Fatih U. ve Kaan Ş., 60 AAB 989 plakalı otomobille köye gitti. İkili, yanlarında getirdikleri baltayla direklere çıkıp, internet kablolarını kesti. Çakır köyünde yaşayanların durumu fark edip, ihbarda bulunması üzerine olay yerine Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri (JASAT) sevk edildi. JASAT ekipleri, yaptığı operasyonla Fatih U. ve Kaan Ş.'yi suçüstü yakaladı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kabloların tamir edilmesiyle Çakır, Demirtaş, Hacıbükü, Ocakbaşı, Çeşmeli ve Ağcalan köylerinde yeniden internet erişimi sağlandı.


İnternet kablolarını baltayla kesen 2 kişiye tutuklama
İnternet kablolarını baltayla kesen 2 kişiye tutuklama
İnternet kablolarını baltayla kesen 2 kişiye tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim UĞUR

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