Internacional-Vasco de Gama maçında VAR sistemi bozuldu, ofsayttan gol geçerli sayıldı

Brezilya 1. Futbol Ligi Serie A'da oynanan, zirveyi ve düşme hattını yakından ilgilendiren Internacional-Vasco de Gama maçında VAR sisteminin bozulması ortalığı karıştırdı. Ofsayttan gol atan Internacional'in golünde ofsayt çizgisi çekilemedi ve gol geçerli sayıldı.

Brezilya 1. Futbol Ligi Serie A'da oynanan maçta Internacional takımının kullandığı serbest vuruşta, net bir şekilde rakip savunmanın önünde pozisyon alarak ofsayta düşen Rodrigo topu ağlara gönderdi. Yan hakemin bayrak kaldırmadığı pozisyonda gol geçerli sayıldı.

VAR SİSTEMİ BOZULDU, OFSAYT ÇİZGİSİ ÇEKİLEMEDİ

Gol kararının çıkmasından sonra Vasco de Gama'lı futbolcular orta hakeme VAR'a gitmesi yönünde yoğun bir itirazda bulundu. VAR odasından yanıt bekleyen hakem beklediği yanıtı bir türlü alamadı ve VAR sisteminin bozulduğu anlaşıldı. VAR tarafından ofsayt çizgisi çekilemeyince çaresiz kalan hakem gol kararını değiştirmedi ve inanılmaz bir hataya imza attı.

VASCO DE GAMA, BREZİLYA FUTBOL FEDERASYONUNA BAŞVURUDA BULUNDU

Internacional'in 2-0 üstünIüğüyle sonuçlanan karşılaşma sonunda ligde kalma savaşı veren Vasco da Gama çok kritik bir mağlubiyet almış oldu. Konuk ekip maçın tekrar edilmesi için Brezilya Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.

(AJANSSPOR)