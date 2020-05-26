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Fenerbahçe ve Galatasaray'ı reddeden Cavani için Inter ve Atletico Madrid transfer yarışına girdi

İtalya Serie A ekiplerinden Inter ve La Liga temsilcisi Atletico Madrid, PSG ile sözleşmesi sona erecek ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın da gündeminde olduğu iddia edilen Edinson Cavani'yi kadrolarına katmak için yarış halinde. Cavani ise tercihini, daha önce hiç forma giymediği La Liga'dan yana kullanmak istiyor.

26.05.2020 10:58 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:42

Avrupa ekipleri gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Inter ve Atletico Madrid, Cavani'yi kadrolarına katmak için çaba sarf ediyor.

INTER 3 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERDİ

İtalyan temsilcisi 33 yaşındaki Cavani'ye 3 yıllık sözleşme önerdi. Takımın forvet oyuncusu Lautaro Martinez'in transfer döneminde takımdan ayrılması beklenirken, Inter, Martinez'in boşluğunu Cavani ile doldurmayı hedefliyor. Fransız ekibi Paris Saint Germain ile sözleşmesi sona erecek Cavani için İtalya'dan gelen teklifin 3 yıllık olduğu ifade edildi.

CAVANI'NİN TERCİHİ HİÇ OYNAMADIĞI LA LIGA

Inter'in teklifinin yanı sıra Atletico Madrid de Uruguaylı golcü için girişimlerini sürdürüyor. İspanyol gazetesinde yer alan haberde, Madrid ekibinin devre arası transfer döneminde de Cavani için teklifte bulunduğu, ancak şu anda bonservis bedeli olmayacağı için transferin daha kolay gerçekleşebileceği belirtildi.

Haberde ayrıca, tecrübeli golcünün de daha önce oynamadığı La Liga'da boy göstermeyi istediği yer aldı. Cavani daha önce İtalya'da Palermo ve Napoli formaları giymiş, ardından PSG'ye transfer olmuştu.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'I REDDETTİ

Fransız gazeteci Ignazio Ganuardi, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erecek olan Uruguaylı golcünün peşinde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da olduğunu ancak tecrübeli ismin Türkiye'ye gitmeye sıcak bakmadığını söyledi.

Ganuardi verdiği bilgilerde, "Cavani, PSG ile sözleşmesi bittikten sonra Avrupa'nın zirve takımlarından birine gitmek istiyor. Inter ve Atletico Madrid'den teklif var, Fenerbahçe ve Galatasaray ile Newcastle United'a ise sıcak bakmıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı reddeden Cavani için Inter ve Atletico Madrid transfer yarışına girdi

Kaynak: DHA

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