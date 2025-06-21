Inter Urawa CANLI nereden izlenir? Inter Urawa maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?

Inter Urawa canlı nereden izlenir? Maçın heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen Inter Urawa maçı canlı izle araştırması yapıyor. Detaylar...

INTER URAWA CANLI NEREDEN İZLENİR?

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INTER URAWA MAÇI CANLI İZLE

Inter Urawa maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

INTER URAWA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Inter Urawa maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.

INTER URAWA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Inter Urawa maçı Seattle'da, Lumen Field Stadyumu'nda oynanacak.