Inter sahasında Brescia'yı 6-0 yendi
İtalya Serie A'nın 29. haftasında oynanan karşılaşmada Inter, Brescia engelini 6-0'lık flaş bir skorla geçmeyi başardı.
02.07.2020 00:27 | Son Güncelleme: 02.07.2020 01:10
İtalya Serie A'nın 29. haftasında Inter sahasında konuk ettiği Brescia'yı 6-0 mağlup etti.
Giuseppe Meazza'daki maçta lacivert siyahlıların gollerini 5. dakikada Ashley Young, 20. dakikada penaltıdan Alexis Sanchez, 45. dakikada Danilo D'Ambrosio, 52. dakikada Roberto Gagliardini, 83. dakikada Christian Eriksen ile 88. dakikada Antonio Candreva attı.
Bu sonuçla Inter puanını 64'e çıkartırken, son sıradaki Brescia 18 puanda kaldı.