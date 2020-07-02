Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı İki sezondur Borussia Dortmund'da kiralık olarak oynayan ve bonservisi Real Madrid'de bulunan Achraf Hakimi'nin yeni durağı Inter oldu. Real Madrid, yaptığı resmi açıklamada Hakimi'nin İtalyan devine imza attığını duyurdu.

Önümüzdeki sezon hangi takımda oynayacağı günlerdir merak konusu olan Achraf Hakimi'nin yeni takımı belli oldu. Real Madrid, son iki sezondur Borussia Dortmund'da kiralık olarak forma giyen Faslı sağ bekin Inter'e gittiğini resmen açıkladı.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Real Madrid'in açıklamasından kısa bir süre sonra Inter de 21 yaşındaki oyuncunun transferini doğruladı. Inter, yaptığı resmi açıklamada Hakimi ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

45 MAÇTA 19 GOLE KATKI SAĞLADI

Dortmund formasıyla son iki sezonda etkileyici bir performansa imza atan Hakimi, 2019/20 sezonunda 45 resmi maça çıkıp 9 gol ve 10 asist kaydetti.