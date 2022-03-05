Inter rakibini gole boğdu! Maça gelen Sneijder, Hakan Çalhanoğlu'na övgü yağdırdı

Şampiyonluk yarışının kızıştığı İtalya'da Inter, rakipleri Milan ve Napoli'ye gözdağı verdi. Giuseppe Meazza'da Salernita'yı ağırlayan Inter, rakibini 5-0'lık skorla mağlup etti.

KENARA ALDI

Ev sahibi ekipte Arjantinli yıldız Lautaro Martines 22, 40 ve 56. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı. Farkı bulan Teknik Direktör Inzaghi, takımın yıldızları Darmian, de Vrij ve Hakan'ı 63. dakikada oyundan aldı. Diğer golleri ise Boşnak yıldız Edin Dzeko kaydetti.

SNEIJDER'DEN ÖVGÜ

Inter'in "Şöhretler Müzesi" üyeleri arasına dahil olan eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, maç öncesi ödül aldı. Sneijder maçın ardından Hakan'la benzerlikleriyle ilgili sorulan soruya, "2010'daki gibi olduğunu söylemek istemiyorum ama kesinlikle bu takım harika bir takım. Hakan çok iyi gidiyor. Onun futbolunu çok beğeniyorum. Takımı yönlendiriyor, döndürüyor, organize ediyor. Ama onda kendimi gördüğümü söylemek hoş olmaz" dedi.