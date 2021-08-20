Inter, Marcus Thuram'ın peşinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Inter, Marcus Thuram'ın peşinde

Inter, Marcus Thuram'ın peşinde
Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Haberler | Spor

İtayla Serie A'nın son şampiyonu Inter, Mönchengladbach'ta forma giyen 24 yaşındaki Fransız oyuncu Marcus Thuram'ı, kadrosuna kamak istiyor.

İtayla Serie A'nın son şampiyonu Inter, Mönchengladbach'ta forma giyen 24 yaşındaki Fransız oyuncu Marcus Thuram'ı, kadrosuna kamak istiyor.

İtalya Serie A'da yeni sezonda da şampiyonluk hedefleyen Inter, takviye çalışmalarına devam ediyor. Takımın yıldız ismi Romelu Lukaku'yu Chelsea'ye gönderen mavi-siyahlılar, yerine Edin Dzeko'yu kadrosuna katmıştı. Forvet hattına bir takviye daha yapmak isteyen son şampiyon, Gladbach'ın 24 yaşındaki Fransız forveti Marcus Thuram'ı listesine aldı. Inter'in Fransız futbolcu için 20 milyon Euro bonservis önerdiği, Alman ekibinin ise Thuram için en az 30 milyon Euro bonservis talep ettiği öğrenildi. Gladbach ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Thuram, Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istemesi nedeniyle Inter'den gelen transfer teklifine sıcak bakıyor. 

Geçtiğimiz sezon Borussia Mönchengladbach formasıyla 40 maça çıkan Thuram; 11 gol, 12 asistlik performans göstermişti.TRANSFERDEN 200 MİLYON EURO GELİR

Geçtiğimiz sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Inter, şampiyon kadrosunu koruyamadı. Takımın yıldız ismi Lukaku'yu 115 milyon Euro Chelsea'ye gönderen mavi-siyahlılar, şampiyonlukta önemli pay sahiplerinden biri olan Achraf Hakimi'yi de 60 milyon Euro karşılığında PSG'ye sattı. Yaşanan finansal sıkıntılar nedeniyle teknik direktör Conte ve takımın yıldız isimleriyle yollarını ayıran Milano ekibi, bu isimlerin yerine daha düşük bonservisli oyunculara yöneldi. Bonservisi elinde olan Hakan Çalhanoğlu ve Edin Dzeko'yu kadrosuna katan Inter, Dumfries'e 12.5, genç stoper Vanheusden'e ise 16 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Kadroya dahil edilmesi düşünülen Marcus Thuram, son şampiyonun bu sezonki en pahalı transferi olabilir.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Hamid Karzai Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı İrem Derici Serdar Ortaç Davut Güloğlu
Spor Ozan Tufan Arda Turan Burak Elmas Fatih Terim Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Inter, Marcus Thuram'ın peşinde - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 12:01:38. #1.15#

title