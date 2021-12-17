Inter, EURO 2020'de yaşadığı rahatsızlık sebebiyle futbol oynama şartları İtalya'da geçersiz olan Christian Eriksen'in sözleşmesinin karşılıklı... - Haberler Spor
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Inter, EURO 2020'de yaşadığı rahatsızlık sebebiyle futbol oynama şartları İtalya'da geçersiz olan Christian Eriksen'in sözleşmesinin karşılıklı...

Inter, EURO 2020'de yaşadığı rahatsızlık sebebiyle futbol oynama şartları İtalya'da geçersiz olan Christian Eriksen'in sözleşmesinin karşılıklı...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Inter, EURO 2020'de yaşadığı rahatsızlık sebebiyle futbol oynama şartları İtalya'da geçersiz olan Christian Eriksen'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Inter, EURO 2020'de yaşadığı rahatsızlık sebebiyle futbol oynama şartları İtalya'da geçersiz olan Christian Eriksen'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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