Inter, Donnarumma için kesenin ağzını açtı

11.02.2020 18:12 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:12

Milan'ın kalecisi Gianluigi Donnarumma, ayrılık talebini kulüp yönetimine iletti ve Inter ile Juventus temaslara başladı. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Milan'dan yıllık net 6 milyon euro kazanan ve bu maaşıyla açık ara kulübün en çok kazanan futbolcusu olan 20 yaşındaki kaleci, zam istedi. Milan'ın sahibi olan Elliott Management, bu rakamın artırılmayacağını Donnarumma ve menajeri Mino Raiola'ya iletti. Donnarumma, bunun üzerine rest çekerek ayrılmak istediğini iletti.

JUVENTUS BEKLEME KARARI ALDI

Sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Donnarumma, maaşına zam gelmemesi halinde ayrılacağını belirtti. Bu gelişmeler üzerine Mino Raiola, oyuncusunun durumunu Inter CEO'su Beppe Marotta ve Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici'ye iletti. Juventus, şu an bu transfer için bekleme kararı alırken Inter hemen harekete geçti.

22 MAÇTA 30 GOL YEDİ

35 yaşındaki Samir Handanovic'in yerine yeni kaleci arayan Inter, Donnarumma için 50 milyon euroluk bir teklif hazırladı. Mino Raiola ile de görüşen Inter CEO'su Beppe Marotta, Donnarumma'nın maaş talebini yerine getireceklerini iletti. Milan altyapısından yetişen Donnarumma, bu sezon 22 maçta 30 gol yedi.

(Sporx)