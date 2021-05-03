Intel İsrail'de 600 milyon dolarlık ArGe merkezi kuracak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Intel İsrail'de 600 milyon dolarlık ArGe merkezi kuracak

Intel İsrail'de 600 milyon dolarlık ArGe merkezi kuracak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

ABD'nin Silikon Vadisi merkezli yarı iletkenler ve mikro işlemciler geliştirici ve üreticisi Intel Corp., İsrail'de toplam 600 milyon dolar maliyetli bir araştırma geliştirme (ArGe) merkezi kuracak.

ABD'nin Silikon Vadisi merkezli yarı iletkenler ve mikro işlemciler geliştirici ve üreticisi Intel Corp., İsrail'de toplam 600 milyon dolar maliyetli bir araştırma geliştirme (ArGe) merkezi kuracak. Kişisel bilgisayarda yaygın olarak kullanılan X86 serisi mikroişlemcileri de Intel geliştirdi.

Konuyla ilgili açıklamayı Intel CEO'su Pat Gelsinger, bu ülkeyi ziyareti sırasında yaptı. Gelsinger'in açıklamasına göre, harcamanın 400 milyon doları, şirketin Kudüs'teki, sürücüsüz arabalar ve gelişmiş sürücü destek sistemleri geliştiren yan kuruluşu Mobileye'ı ArGe merkezine dönüştürmek için kullanılacak. Kalan 200 milyon dolar da, Hayfa'da kurulacak "mega chip tasarım merkezi" için harcanacak.

Intel, İsrail merkezli Mobileye şirketini 2017 yılında 15.3 milyar dolara satın almıştı. Bu satın almanın ardından Intel ayrıca yine İsrail merkezli teknoloji şirketleri Habana Labs'ı 2.0 milyar dolara ve Moovit'i 900 milyon dolara satın aldı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Dünyanın en uzun yaya asma köprüsü Portekiz'de açıldı
Dünyanın en uzun yaya asma köprüsü Portekiz'de açıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Hakan Sabancı Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Burak Yılmaz Hüseyin Göçek Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Afganistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Intel İsrail'de 600 milyon dolarlık ArGe merkezi kuracak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 09:22:59. #1.14#

title